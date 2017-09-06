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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Глава региона Николай Любимов поздравил работников социальной защиты населения Рязанской области с профессиональным праздником

09:01 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники социальной защиты населения Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Забота о людях, которым требуется повышенное внимание и поддержка, – благородный и очень значимый для общества труд, который требует особого духовного настроя, огромной самоотдачи. Рязанские специалисты профильных служб работают ответственно и добросовестно, на высоком профессиональном уровне, стремятся улучшать качество оказываемых социальных услуг, внедрять инновационные подходы к организации помощи нуждающимся людям. Уверен, что такая активная, эффективная работа сотрудников учреждений социальной защиты Рязанской области позволит оказать реальную поддержку всем, кому она необходима, улучшить качество жизни ветеранов, пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми.

Совершенствованию системы соцзащиты в регионе будет уделяться самое пристальное внимание и в дальнейшем, продолжится укрепление материально-технической базы стационарных учреждений, оказание адресной помощи, развитие комплексных центров социального обслуживания, реализация благотворительных общественных инициатив.

В день профессионального праздника желаю сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в деятельности на благо жителей рязанского региона!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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