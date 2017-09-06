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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников социальной службы с профессиональным праздником

09:08 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники социальной службы! Сердечно поздравляю вас с праздником!

Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, опыта, но и огромного терпения, умения сопереживать, помогать добрым словом и дарить радость общения. От вашего труда во многом зависит качество жизни земляков, доверие граждан к институтам власти, стабильность и согласие в обществе.

Благодаря вам пожилые люди, ветераны, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку, не остаются одни со своими проблемами и вновь обретают надежду на лучшее. Сердечность, трудолюбие, компетентность и ответственность снискали вам уважение населения.

Для депутатов Рязанской областной Думы законодательное обеспечение социальной политики – одно из приоритетных направлений работы. За последние годы в этой сфере сделано немало: реализуются целевые программы, вводятся дополнительные меры социальной защиты, расширяется сеть специализированных учреждений, повышается доступность и качество оказываемых услуг.

Спасибо за преданность своему делу, беззаветное служение людям, понимание важности стоящих перед вами задач.

Желаю вам и вашим близким, ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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