На одной из улиц Рязани временно закрыто движение транспорта

В связи с проведением на улице Островского аварийного ремонта теплотрассы, с 8.00 8 июня до 24.00 10 июня закрыто движение транспорта в районе дома №35/11. Об этом информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. На время проведения работ МУП «РМПТС» установило предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место ремонта ограждено в соответствии со всеми требованиями безопасности.