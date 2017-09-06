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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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На одной из улиц Рязани временно закрыто движение транспорта

09:18 / Актуально
На одной из улиц Рязани временно закрыто движение транспорта

В связи с проведением на улице Островского аварийного ремонта теплотрассы, с 8.00 8 июня до 24.00 10 июня закрыто движение транспорта в районе дома №35/11. Об этом информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. На время проведения работ МУП «РМПТС» установило предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место ремонта ограждено в соответствии со всеми требованиями безопасности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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