Более 3700 детей приняты в группы нового набора рязанских детсадов

Завершен основной прием детей в дошкольные учреждения областного центра на 2017-2018 учебный год

В муниципальные детские сады в группы нового набора направлено 2 700 детей в возрасте 3-4 лет и более 1 000 детей в возрасте 1-3 лет. Об этом информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление образования и молодежной политики. Для этих детей открыто 168 групп – для трехлеток, и 57 ясельных групп и 4 специализированные группы – для детей с ограниченными возможностями здоровья.

За счет внутренних резервов в августе в детских садах Железнодорожного, Московского и Октябрьского районов планируется дополнительно открыть еще 6 групп для трехлеток. Таким образом, как поясняют в подразделении, комплектование групп продолжится до начала учебного года.

На начало лета 189 детей 3-4 летнего возраста еще не оформились в сады. При этом, для этой возрастной категории на начало учебного года вакантными будут 1 400 мест. В очереди двухлеток находится около 4 000 детей. Родителям детей, рожденных в сентябре-декабре 2014 года, будет предоставлена возможность по их письменному согласию определить детей в группы детей 3-4 летнего возраста.