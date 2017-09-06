В этом году рязанские аграрии увеличили площадь посева гречихи в 2,5 раза

Сев гречихи в регионе завершен

Посеяно 5,4 тысячи гектаров, что на 3,3 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте регионального минсельхоза. Сев гречихи был проведен в 14 районах области.

Наибольшие площади под гречиху – около 1000 гектаров – отведены обществом с ограниченной ответственность «Ока Молоко» на полях Шацкого, Пителинского и Шиловского районов. В ООО АПК «Горловский» Скопинского района посеяли 880 гектаров культуры, в ООО «Максы» Сараевского района – 650 гектаров, в ООО АПК «РусАгроАльянс» Милославского района – 518 гектаров.