02:48 МСК
Пятница
09 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
99

В этом году рязанские аграрии увеличили площадь посева гречихи в 2,5 раза

09:39 / Экономика
Сев гречихи в регионе завершен

Посеяно 5,4 тысячи гектаров, что на 3,3 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте регионального минсельхоза. Сев гречихи был проведен в 14 районах области.

Наибольшие площади под гречиху – около 1000 гектаров – отведены обществом с ограниченной ответственность «Ока Молоко» на полях Шацкого, Пителинского и Шиловского районов. В ООО АПК «Горловский» Скопинского района посеяли 880 гектаров культуры, в ООО «Максы» Сараевского района – 650 гектаров, в ООО АПК «РусАгроАльянс» Милославского района – 518 гектаров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За минувшую неделю в Рязанской области подешевели репчатый лук и сливочное масло, а морковь и яблоки подорожали

В Рязанской области определены победители конкурса по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм

Глава рязанского региона Николай Любимов: «Предприятие «Татсуно Рус» – пример успешной реализации инвестпроекта на территории области»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:15
Рязанские полицейские задержали поджигателя
15:48
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Мы будем всемерно помогать развитию бизнеса, ограждать от любых неправомочных действий, в том числе искусственных административных барьеров»
15:47
Рязанцев в День России ждут праздничные концерты
15:17
Двум выпускникам из Рязанской области из-за списывания аннулируют результаты ЕГЭ
15:04
В Рязанской области изъяли контрафактную одежду и обувь
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы