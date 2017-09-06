Ночью в Рязани сгорел автомобиль

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, информация о пожаре в автомобиле на площади Свободы в Рязани поступила на пульт дежурного «01» сегодня в 03.18. Легковой автомобиль полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.