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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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2 пожарных расчета ликвидировали возгорание в одном из сел Рязанской области

09:49 / Происшествия

Согласно оперативной информации МЧС России по области, сегодня в 02.28 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Кораблино Рязанского района. Горели кирпичный гараж, деревянный сарай и баня. Постройки уничтожены огнем. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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