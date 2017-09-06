2 пожарных расчета ликвидировали возгорание в одном из сел Рязанской области

Согласно оперативной информации МЧС России по области, сегодня в 02.28 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Кораблино Рязанского района. Горели кирпичный гараж, деревянный сарай и баня. Постройки уничтожены огнем. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.