Гордей, Амвросий, Добромира и Ирма – такие имена давали детям жители Рязанской области в мае

Как сообщает сайт регионального управления ЗАГС, самыми популярными именами, которыми в мае называли жители области сыновей стали: Артём, Михаил, Иван, Александр, Кирилл, Дмитрий, Егор, Максим, Даниил, Матвей. Дочек чаще всего называли именами: Виктория, Варвара, Анна, Дарья, София, Вероника, Екатерина, Александра, Мария, Анастасия.
В списках самых редких мужских имен Ефим, Всеволод, Альберт, Эрик, Игнат, Гордей, Амвросий, Лука, Авдей. Женских – Добромира, Руслана, Алёна, Анисья, Златослава, Артемида, Нонна, Ирма, Валентина.