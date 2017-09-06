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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Гордей, Амвросий, Добромира и Ирма – такие имена давали детям жители Рязанской области в мае

09:55 / Общество

Как сообщает сайт регионального управления ЗАГС, самыми популярными именами, которыми в мае называли жители области сыновей стали: Артём, Михаил, Иван, Александр, Кирилл, Дмитрий, Егор, Максим, Даниил, Матвей. Дочек чаще всего называли именами: Виктория, Варвара, Анна, Дарья, София, Вероника, Екатерина, Александра, Мария, Анастасия.

В списках самых редких мужских имен Ефим, Всеволод, Альберт, Эрик, Игнат, Гордей, Амвросий, Лука, Авдей. Женских – Добромира, Руслана, Алёна, Анисья, Златослава, Артемида, Нонна, Ирма, Валентина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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