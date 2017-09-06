В Рязанской области гостей встречает «Гончарная сказка»

Познакомить детей с этой историей гончарного ремесла, погрузить их в атмосферу творчества, раскрыть секреты современных технологий призван проект, инициированный педагогами дошкольных учреждений и поддержанный сотрудниками «Центра народных художественных промыслов» и презентованный жителям Скопина 7 июня. Проект получил название «Гончарная сказка». Как рассказала один из его инициаторов, старший воспитатель детского сада «Пчелка» Екатерина Стафурова, суть его в том, чтобы организовать для детей и их родителей серию мастер-классов, во время которых каждый желающий смог бы сам попробовать себя в роли гончара.

Проект очень понравился представителям педагогической общественности. Директор школы № 4 Надежда Елисеева уверена, что «Гончарная сказка» позволит расширить спектр качественных информационно-просветительских и образовательных услуг, а также создаст условия для организации досуга семьи, то есть поможет решить задачи, поставленные главой региона Николаем Любимовым.

Идея креативного и неравнодушного воспитателя нашла полную поддержку и понимание не только среди коллег, но и в местном отделение партии «Единая Россия». Партийцы взялись информировать жителей о проекте и популяризовать начинание скопинских педагогов – за счет этой работы масштаб проекта должен ощутимо вырасти.

В день старта проекта Центр гостеприимно распахнул свои двери для воспитанников детских садов «Светлячок», «Пчелка» и «Чебурашка», а также их родителей, педагогов и руководителей всех городских дошкольных учреждений. К услугам гостей были экскурсии, творческие конкурсы и главная «изюминка» – показательный мастер-класс народного художника РФ, лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства Татьяны Лощининой, которая научила всех присутствующих основам обращения с глиной.

Такие «Дни открытых дверей» для детей, их родителей, а также всех желающих «Центр народных художественных промыслов» будет проводить еженедельно.