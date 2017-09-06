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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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В Сасове Рязанской области формируют комфортную городскую среду

10:35 / Общество

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Сасове проходят встречи жителей многоквартирных домов с сотрудниками отдела ЖКХ администрации города и депутатами Думы города Сасово.

Жителям даются разъяснения о порядке включения дворовой территории в данную программу, задачами которой являются создание благоприятной современной городской среды, общественный контроль, за осуществлением планов комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства городов.

На дворовой территории многоквартирного дома №20 по ул.Краснознаменной состоялась встреча жителей, в которой приняли участие глава администрации г. Сасова Евгения Рубцова, депутат Думы города Сасова Линур Енгалычев, начальник отдела ЖКХ администрации Юлия Мартынова.

Во встрече приняли участие около 20 собственников многоквартирного дома. Инициативной группе, представляющей интересы жителей было дано разъяснение по вопросам реализации муниципальной программы и необходимости трудового участия жителей в благоустройстве дворовой территории. Присутствующие жители с пониманием отнеслись к необходимому условию и приняли решение о подготовке необходимых документов для участия в муниципальном этапе программы «Формирование комфортной городской среды».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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