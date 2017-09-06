У жителя Рязанской области изъяли марихуану

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили сведения, что один из жителей Ряжска может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Во время проверки полицейские подтвердили свои подозрения.

Полицейские остановили на улице Ряжска 33-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у задержанного пакет с 13,1 грамма марихуаны.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.