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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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В Рязани подросток на иномарке попал в ДТП

11:03 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня примерно в 3 часа ночи в областном центре на улице Новоселов напротив д.35А 16-летний юноша, находясь за рулем автомобиля «Тойота Камри», не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в фонарный столб. Удар был такой силы, что у машины оторвало колесный диск с баллоном, который повредил припаркованные рядом три автомобиля: «Жигули» 5-й и 14-й модели и автомобиль «Фольксваген». Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются. Известно, что у юноши не было водительских прав.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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