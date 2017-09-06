Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 5 ДТП на дорогах региона пострадали 6 человек. Еще в 25 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 6509 нарушений правил дорожного движения, задержали 4 водителей в состоянии опьянения. В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.
В Рязанской области за сутки произошло 30 ДТП
11:08 08.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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