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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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За сутки в Рязанской области зарегистрировали 21 преступление и происшествие

11:36 / Общество
11 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали 16 краж и один факт незаконного оборота наркотических средств.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 4 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 2 нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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