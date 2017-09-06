За сутки в Рязанской области зарегистрировали 21 преступление и происшествие

11 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали 16 краж и один факт незаконного оборота наркотических средств. На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 4 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 2 нарушителей.

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