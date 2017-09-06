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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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В Рязани маршрутка столкнулась с «ГАЗелью»

12:08 / Происшествия
В Рязани маршрутка столкнулась с «ГАЗелью»

ДТП произошло сегодня на перекрестке улицы Электрорадиозаводской с улицей Урицкого, сообщает сайт УМВД России по области. Здесь маршрутка № 33, водитель которой пытался объехать дорожный затор, отклонилась от обозначенного маршрута и на перекрестке столкнулась с автомобилем «ГАЗ». Автомобили получили механические повреждения, по предварительной информации, люди не пострадали.

Виновнику ДТП грозит административная ответственность как за нарушение требований дорожного знака, так и за отклонение от маршрута.

Фото с сайта УМВД России по области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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