В Рязани маршрутка столкнулась с «ГАЗелью»

ДТП произошло сегодня на перекрестке улицы Электрорадиозаводской с улицей Урицкого, сообщает сайт УМВД России по области. Здесь маршрутка № 33, водитель которой пытался объехать дорожный затор, отклонилась от обозначенного маршрута и на перекрестке столкнулась с автомобилем «ГАЗ». Автомобили получили механические повреждения, по предварительной информации, люди не пострадали.

Виновнику ДТП грозит административная ответственность как за нарушение требований дорожного знака, так и за отклонение от маршрута.

Фото с сайта УМВД России по области