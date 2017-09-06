В Рязанской области сажают «передовые» сеянцы

По информации министерства природопользования Рязанской области, новую аллею заложили вблизи деревни Вишневка Спасского района.

В реализации экологического проекта приняли участие сотрудники Спасского лесничества и представители ООО «Промстройсервис».

Посадочный материал был выращен специалистами Спасского лесничества. Для посадки предоставлено 2700 штук двухлетних сеянцев сосны – с закрытой корневой системой.

Сотрудники Спасского лесничества не раз проводили посадки сеянцев с закрытой корневой системой. По итогам предварительного осмотра, они приживаются на 100 процентов, в отличие от обычного посадочного материала.