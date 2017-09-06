Жители Рязани могут оценить качество работы учреждений сферы культуры

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани проводится опрос, в котором горожане могут оценить качество услуг ряда учреждений культуры.

В специальной анкете жители города смогут поставить оценки качеству услуг, предоставляемых в «Арт-центре», Централизованной системе детских библиотек, Централизованной библиотечной системе, Рязанском музее путешественников и Мемориальном музее-усадьбе академика И.П.Павлова. Анкеты предоставят всем желающим принять участие в опросе в любом из этих учреждений, а также в управлении культуры по адресу ул. Вознесенская, д. 51а в рабочие часы.

Кроме того, можно скачать анкету, распечатать, заполнить и принести в любой из филиалов библиотек, в музеи, культурно-досуговый центр или управление культуры. Отсканированные заполненные анкеты в формате .doc с пометкой НОК можно прислать на почту ukr16@yandex.ru: в этом случае предпочтительные варианты ответов необходимо выделить болдом или цветом.