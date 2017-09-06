Студентов рязанских вузов приглашают принять участие в VII Конкурсе «Хрустальная Фемида»

Организатор конкурса по конституционному правосудию – Институт права и публичной политики при поддержке Венецианской комиссии Совета Европы. Конкурс пройдет в форме игрового конституционного судебного процесса. В рамках отборочного этапа команды участников, изучив фактические обстоятельства игрового дела, должны подготовить процессуальные документы по делу (жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации и отзыв на жалобу от уполномоченного органа государственной власти). На основании процессуальных документов эксперты отберут не менее 8 лучших команд. Они примут участие в финальном этапе, который пройдет в Москве. 2 лучшие команды выступят в финальной игре и определят судьбу главной награды конкурса – Хрустальной Фемиды.

Участниками команд могут быть студенты-юристы (второго и старше курсов, а также магистратуры) российских высших учебных заведений. Помощь команде вправе оказывать тренеры – аспиранты и представители профессорско-преподавательского состава учебного заведения и (или) факультета.

Тема конкурсного задания этого года: «Освоение Арктики, или Дело о никелевых рудах».

Конкурсное задание предлагает проанализировать ряд актуальных социально-экономических вопросов в свете конституционных принципов и норм.

Подробнее о правилах участия в конкурсе можно прочесть по ссылке.