На трех улицах Рязани завершается дорожный ремонт

На 8 июня в Рязани завершен ремонт асфальтобетонного покрытия на участках улиц Станкозаводской и Великанова, информирует управление благоустройства города. В настоящее время там, а также на Старообрядческом проезде подрядчики уже выполняют работы по устройству элементов транспортной инфраструктуры.

Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Чкалова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, Первомайскому проспекту. При этом, как отмечают в управлении благоустройства, на улицах города с высокой среднесуточной интенсивностью движения основные виды работ ведутся в ночное время.

Кроме того, по сообщению управления, в рамках гарантийных обязательств подрядные организации продолжают устранять дефекты дорожного полотна, выявленные в ходе контрольных мероприятий специалистами рабочей группы администрации Рязани.

В частности, в настоящее время соответствующие работы выполняются на участках по улицам Спортивной, Черновицкой, Зубковой, Московскому шоссе. Согласно условиям муниципальных контрактов, все выявленные во время гарантийного периода дефекты подрядчики устраняют за счет собственных средств.

Эти и еще 147 объектов улично-дорожной сети Рязани специалисты управления и дирекции благоустройства города обследуют на появление дефектов не реже одного раза в месяц в течение года и вплоть до истечения периода гарантийного обслуживания.

С полным перечнем участков дорог, находящихся на гарантии, можно познакомиться на портале «Исправим вместе» в разделе «Карта дорожного ремонта».

Помимо этого продолжаются плановые мероприятий по поддержанию отдельных участков улично-дорожной сети Рязани в нормативном состоянии. Так, с 5 по 8 июня заделаны выбоины в асфальтобетонном покрытии на Московском шоссе (дублере), улицах Белякова, Шевченко, 5-ой Линии, Куйбышевском шоссе. Общая площадь ликвидированных дефектов составила около 525 кв. метров.

Источник: сайт администрации Рязани