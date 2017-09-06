Рязанским предприятиям помогут наладить экспорт продукции

Российский экспортный центр создал точку присутствия в Рязанской области. Соответствующее соглашение было подписано сегодня во время проходящей в Рязани встречи из цикла «Региональный трек: сделано в России». Участие в ней приняли генеральный директор группы «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Петр Фрадков, глава региона Николай Любимов, представители экспортно ориентированного рязанского бизнеса.

Основные темы, обсуждаемые в ходе встречи, – финансовые и нефинансовые меры поддержки экспорта, помощь экспортерам от государства, сотрудничество регионов с Российским экспортным центром.

Рязанская область для проведения встречи выбрана не случайно. Целый ряд предприятий региона ведет активную внешнеэкономическую деятельность, поставляет свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. За границу отправляются произведенные в Рязани кровельные и теплоизоляционные материалы, кожевенные полуфабрикаты, стекло.

Как сказал, выступая на встрече, Николай Любимов, рязанское экспортное присутствие планируется расширять, и для этого в регионе есть все необходимые условия. В Рязанской области создан центр поддержки экспорта, идет работа по подготовке паспортов внешнеэкономической деятельности, что даст более широкие возможности для продвижения региональной продукции на внешние рынки, в том числе через систему торговых представительств. Кроме того, рязанский регион войдет в число субъектов страны, где в пилотном режиме будет внедряться разработанный РЭЦ региональный экспортный стандарт. Этот документ закрепляет целый комплекс мер по стимулированию экспортной деятельности местных предприятий.