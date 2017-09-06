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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Семейные автобусные экскурсии по Шацкому району Рязанской области сделают лето интересным и полезным для взрослых и детей

14:58 / Культура
Семейные автобусные экскурсии по Шацкому району Рязанской области сделают лето интересным и полезным для взрослых и детей

Коллектив Казачинской средней школы совместно с работниками управления образования и молодежной политики и при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» разработал проект проведения семейных автобусных экскурсий по Шацкому району.

Цели проекта – воспитывать патриотические чувства у молодого поколения, формировать уважение к истории родного края, расширять знания о своей малой родине. Кроме того, он способствует решению задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым: активно продвигать туристические достопримечательности рязанской земли, развивать как внешний, так и внутренний туризм.

Инициатива педагогов получила название «Шацкие ГРИБНИКИ». Но речь идет не о «тихой охоте». Так инициаторы зашифровали цели, которые ставят перед собой: Гордиться Рязанщиной: Изучать Богатейшую Народную Историю, Культуру, Искусство.

Старт проекту был дан 7 июня. Перед тем, как отправить по экскурсионному маршруту первые автобусы, организаторы устроили презентацию своей задумки. «Наша главная задача - сделать доступным для школьников и их родителей накопленный краеведческий материал, - рассказывает участник инициативной группы, ведущий специалист управления образования и молодёжной политики Ирина Чиновникова. – Форма реализации проекта – с помощью семейных автобусных экскурсий – выбрана не случайно. Именно так, передвигаясь по району и за его пределами, можно наглядно знакомить детей и их родителей с природными богатствами и историческим наследием нашего края».

Высокую оценку стартовавшему проекту дала председатель общественного Совета района Вера Плаксина: «Проект имеет большое не только образовательное, но воспитательное значение, помогая формировать в подрастающем поколении чувство патриотизма, активной гражданской позиции, создавать условия для духовного развития личности ребёнка. Он решает все те задачи, которые ставит перед нами глава региона Николай Викторович Любимов, а значит, должен быть реализован на самом высоком уровне».

В день старта проекта по экскурсионным маршрутам отправились пять новых автобусов. Но перед тем, как занять в них свои места, участники проекта сделали коллективный снимок на память.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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