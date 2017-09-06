Двум выпускникам из Рязанской области из-за списывания аннулируют результаты ЕГЭ

С начала массовой сдачи ЕГЭ экзаменационная комиссия зафиксировала в области два нарушения – во время испытаний по базовой математике и физике. Об этом министр образования области Ольга Щетинкина рассказала на брифинге, посвященном проведению выпускных экзаменов в регионе. «Обоих ребят удалили с экзаменов. Один использовал телефон, другой – шпаргалку», – пояснила министр. По ее словам, результаты обоих «обманщиков» будут аннулированы, и пересдать экзамены они смогут только в следующем году.

Ольга Сергеевна отметила, что ГИА и ЕГЭ проходят в области в штатном режиме. По ее мнению, почти все выпускники осознают, как важно соблюдать все правила процедуры сдачи экзаменов. Сегодня – последний день сдачи ГИА для учеников девятых классов, завтра начинаются резервные дни. Кроме того, около 4300 одиннадцатиклассников зарегистрированы на самый массовый экзамен, который состоится завтра, – ЕГЭ по русскому языку. Период сдачи всех экзаменов для выпускников девятых классов – с 26 мая до 30 июня, для одиннадцатиклассников – с 29 мая по 1 июля.