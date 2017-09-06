Рязанцев в День России ждут праздничные концерты

12 июня в 11.00 в ДК Приокский начнется праздничная программа «Россия-Родина моя!»

В 14.00 в парке им Скобелева начнется праздничная программа «Над тобою солнце светит, Родина моя».

Дети и взрослые смогут отдохнуть на празднике «На меня, Россия, ты похожа очень…», который начнется в 16.00 в центральном парке культуры и отдыха. А в 17.00 на танцевальной веранде парка начнется фестиваль патриотической песни «Россия молодая».

В 18.00 на площади Ленина начнется молодежный праздник «Мы–граждане России».

В Рязанском кремле в рамках проекта «Кремлевские вечера» пройдет программа «Сынов рязанских великие дела», которая начнется в 18.00.

В 19.00 на Площади Победы пройдет концерт «Поет вся Россия».