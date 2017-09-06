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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Мы будем всемерно помогать развитию бизнеса, ограждать от любых неправомочных действий, в том числе искусственных административных барьеров»

15:48 / Экономика
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Мы будем всемерно помогать развитию бизнеса, ограждать от любых неправомочных действий, в том числе искусственных административных барьеров»

Об этом Николай Любимов заявил сегодня на рабочей встрече с руководителями компании «Guardian Industries Corporation».

Во встрече приняли участие президент и исполнительный директор корпорации Guardian Industries Рон Ваупел, президент и исполнительный директор Guardian Glass Кевин Бэрд, вице-президент Guardian Europe Хус Букхаунд, генеральный директор ООО «Гардиан Стекло Сервисис» Андрей Стольный.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с деятельностью компании на территории региона, и перспективы развития производства. Поскольку глава региона Николай Любимов свободно владеет английским языком, общение шло на родном языке инвесторов.

Глава региона Николай Любимов, приветствуя представителей компании «Гардиан», сказал, что одно из важнейших направлений экономической политики Рязанской области – поддержка бизнеса.

«Мы будем всемерно помогать развитию бизнеса, ограждать от любых неправомочных действий, в том числе искусственных административных барьеров», – подчеркнул глава рязанского региона.

По словам Николая Любимова, сейчас регион нуждается в новых инвестициях. В области очень ответственно относятся к работе по их привлечению.

Чем больше инвесторов мы сможем привлечь, тем выше будет качество жизни в области, и, соответственно, тем лучше себя будут ощущать инвесторы, – сказал руководитель области.

Он выразил уверенность в том, что компания будет и впредь чувствовать себя в Рязанском регионе комфортно и благополучно.

В свою очередь президент и исполнительный директор корпорации Guardian Industries Рон Ваупел поблагодарил главу региона Николая Любимова и отметил, что к настоящему времени филиалы корпорации работают в 25 странах мира на пяти континентах. По его словам, в Рязанской области сформирован благоприятный климат для ведения бизнеса. «Нам важно, что нашу деятельность уважают. И мы очень ценим Вашу поддержку, поддержку региональной власти, которая оказывается нашему предприятию. В Рязанской области созданы очень хорошие условия для ведения бизнеса», – подчеркнул Рон Ваупел.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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