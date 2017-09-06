Рязанские полицейские задержали поджигателя

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в начале четвертого ночи в органы внутренних дел поступила информация о том, что во дворе дома на ул. Свободы горит легковой автомобиль. На место происшествия вместе с пожарными выехали сотрудники полиции. Автомобиль «Ауди-80» был охвачен огнем, на месте имелись признаки поджога.

По «горячим» следам сотрудники уголовного розыска задержали дважды судимого за имущественные преступления 28-летнего жителя одного из сел Рязанского района. Установлено, что мужчина, ночью находился в Рязани. Он решил совершить угон, чтобы добраться домой. С этой целью мужчина вскрыл припаркованный во дворе рядом с площадью Свободы автомобиль, завел двигатель, однако не смог разблокировать руль. Чтобы уничтожить следы преступления злоумышленник поджог иномарку и попытался скрыться, однако вскоре его задержали оперативники.

В настоящее время мужчина дает признательные показания. Решается вопрос о возбуждении отношении него уголовного дела по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем» ) и ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»).