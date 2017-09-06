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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Юные дарования получили награды в Рязанском кремле

16:27 / Культура
Автор фото: Александр Королев | Юные дарования получили награды в Рязанском кремле
Фото: Александр Королев.

В рамках фестиваля «Кремлевские вечера» состоялось чествование талантливой молодежи региона. В начале торжественной церемонии глава региона Николай Любимов наградил рязанскую команду за победу и результативное выступление на XVI Молодежных Дельфийских играх России и XII Молодежных Дельфийских играх стран-участников СНГ. Победители игр получили Памятный знак «За наивысшие достижения», их педагоги – Почетные грамоты и Благодарственные письма губернатора Рязанской области.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов вручил 40 именных стипендий Губернатора Рязанской области «Юные дарования». В 2017 году стипендиатами стали учащиеся детских школ искусств трех городов (Рязань, Касимов, Скопин) и четырех районов (Кораблинский, Пронский, Рыбновский, Рязанский), студенты Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера и Рязанского колледжа культуры (г. Шацк). Все они достойно представляли культуру и искусство нашего региона в 2016 году на престижных международных, всероссийских, межрегиональных и открытых областных конкурсах, выставках и фестивалях. Учащиеся детских школ искусств будут получать ежемесячную стипендию в размере 2 тысяч рублей. Студенты – в размере 3 тысяч рублей.

За подготовку учеников премией в размере 25 тыс. рублей удостоены 48 педагогических работников.

Поощрительные стипендии «Юные дарования» учреждены в Рязанской области в 2009 году в целях поддержки одаренных, добившихся высоких результатов в учебе и творчестве учащихся.

Продолжением торжественной церемонии стал концерт, на котором юные дарования поделились с рязанцами своим творчеством.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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