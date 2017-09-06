В Рязанской области рецидивисты украли зерно

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация о том, что в городе Михайлове из грузовика пропало зерно. Водитель, вернувшись утром к своей машине, обнаружил на земле рассыпанные зерна. Накануне он припарковал автомобиль рядом с перерабатывающим предприятием, подготовился к сдаче продукции, при этом вечером около машины было чисто. Мужчина заподозрил хищение и завесил груз. Оказалось, что пропало около полутора тонн зерна.

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выяснили, что кражу совершили около полуночи. Несколько человек ведрами пересыпали зерно в мешки, а затем сгрузили в легковой автомобиль. Через сутки полицейские получили информацию, что на окраине районного центра и в других населенных пунктах появляется автомобиль, из которого неизвестные предлагают жителям недорого купить зерно. Позже оперативники напали на след этой машины и остановили ее. В салоне находились четверо жителей Михайлова, которые везли несколько мешков с зерном. Злоумышленников задержали.

Полицейские установили, что к краже причастны мужчины в возрасте от 26 до 60-ти лет, все ранее судимые за хищения. Возглавлял преступную группу 36-летний житель Михайлова. Как выяснили полицейские, мужчина успел совершить ограбление и еще одну кражу.

Так, злоумышленник с 26-летним сообщником заметили во дворе частного дома в Михайлове пластмассовую бочку с крышкой. Пригрозив 68-летнему хозяину, мужчины погрузили бочку в машину и скрылись, а затем продали ее в соседнем селе. Полицейские разыскали и изъяли похищенное.

Также злоумышленник, проходя по Михайлову, заметил в салоне «Жигулей» смартфон. Автомобиль оказался открытым, и мужчина без труда похитил мобильник. Похищенный предмет изъят.

В отношении четырех злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет. За ограбление пенсионера в отношении 36-летнего мужчины и его 26-летнего приятеля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7-ми лет лишения свободы.