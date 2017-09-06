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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Кораблинские «Поэтические сезоны» призваны подарить Рязанщине новые таланты

17:03 / Культура
Кораблинские «Поэтические сезоны» призваны подарить Рязанщине новые таланты

Не секрет, что молодые люди сегодня предпочитают общение в соцсетях чтению художественной литературы, а язык, на котором они общаются между собой, мало напоминает тот «великий и могучий», на котором создавали свои бессмертные произведения русские классики.

Чтобы привить молодежи интерес к книгам, к живой, но при этом грамотной и литературной речи, «заразить» творчеством и научить работать со словом грамотно, Кораблинская центральная районная библиотека совместно с литературным объединением «Кораблинские родники» при поддержке регионального и местного отделений партии «Единая Россия» разработали проект «Поэтические сезоны». Проект рассчитан, в основном, на молодежь и помогает привлечь подрастающее поколение к положительным социальным практикам. А именно такую задачу ставит глава региона Николай Любимов.

– Наш край дал много знаменитых людей, – сказал на открытии проекта председатель литобъединения «Кораблинские родники» Сергей Панферов. – Наша цель – познакомить с их жизнью и творчеством молодых кораблинцев, выявить одаренных ребят, собрать их вместе, чтобы они общались, обменивались творческими идеями, встречались с литераторами.

В этот день в библиотеке провели поэтический фестиваль. Особенно яркими были выступления юных дарований. Председатель райсовета ветеранов Нина Лебедева пожелала проекту успешной реализации:

– Мне и нашим ветеранам понравился сам замысел проекта: он направлен не только на воспитание любви к русскому языку и литературе, но и на воспитание патриотизма.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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