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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Преступника, от которого в Рязанской области пострадала пятилетняя девочка, задержали в Московской области

17:52 / Общество

Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области. Личность подозреваемого установили практически сразу. Им оказался уроженец Пермского края, 1977 года рождения. Он вел бродяжнический образ жизни и в последнее время находился на территории Рязанской области. Однако задержать его по «горячим следам» не удалось. В этой связи ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. В результате непрекращающихся поисковых мероприятий подозреваемого задержали на территории Московской области.

В настоящее время его доставили в Рязань, где с ним проводятся необходимые следственные действия. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 июня 2017 года
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