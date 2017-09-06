Преступника, от которого в Рязанской области пострадала пятилетняя девочка, задержали в Московской области

Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области. Личность подозреваемого установили практически сразу. Им оказался уроженец Пермского края, 1977 года рождения. Он вел бродяжнический образ жизни и в последнее время находился на территории Рязанской области. Однако задержать его по «горячим следам» не удалось. В этой связи ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. В результате непрекращающихся поисковых мероприятий подозреваемого задержали на территории Московской области.

В настоящее время его доставили в Рязань, где с ним проводятся необходимые следственные действия. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.