Активисты ОНФ предложили властям Рязани сделать бесплатными парковки для многодетных семей

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области выступили с инициативой закрепить нормативными документами разрешение на бесплатную парковку в центре города многодетным семьям. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В региональное отделение ОНФ в Рязанской области обратились представители Союза многодетных семей с просьбой обратить внимание городских властей на проблему доступности объектов городской инфраструктуры, в том числе и на платные парковки для родителей с тремя и более детьми.

С 9 июня в центре Рязани расширяется зона платных парковок. Теперь они появились на участках Первомайского проспекта (от улицы Каширина до улицы Соборная), на улицах Соборная (от Первомайского проспекта до Соборной площади), Ленина (от улицы Соборная до улицы Есенина), Маяковского (от Первомайского проспекта до площади Мичурина), Есенина (от улицы Спортивной до улицы Грибоедова), Сенная (от улицы Кольцова до Первомайского проспекта). До этого в Рязани функционировали платные парковки всего на двух улицах в центре города. Стоимость парковочного места в данный момент в центре города составляет 20 рублей в час.

За неоплаченное парковочное место автолюбителю придется оплатить штраф для физических лиц – от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Активисты Общероссийского народного фронта направили на имя председателя Рязанской городской Думы обращение с предложением закрепить в нормативной документации разрешение о бесплатной парковке для многодетных семей.

Во многих субъектах Центрального федерального округа льгота на парковку для многодетных семей уже существует, в частности, в Москве и Московской области, Тульской, Орловской областях. После того, как данный вопрос был поднят экспертами ОНФ, подобное решение недавно было принято в Калуге.

«Рязань развивается по пути других городов центральной России. Тенденция такая, что с каждым годом платных парковок будет больше. Мы считаем, что многодетные семьи необходимо избавить от дополнительных сборов. Платные парковки в основном находятся в центре города, рядом с административными, медицинскими и образовательными учреждениями, куда часто могут ездить многодетные родители. Мы написали обращение в городскую Думу и надеемся на поддержку городских депутатов в этом вопросе», – заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области, депутат Государственной Думы Андрей Красов.