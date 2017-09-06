Созерцающее сердце

В рязанском Доме печати проходит фотовыставка митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Мир красоты»

На фотографиях пейзажи средней полосы России, реки, озера, лесные чащи, мир цветов и растений, неторопливая жизнь насекомых. В каждом кадре передано сердечное чувство созерцания, которое сродни умной молитве.

«Каждый человек создает свой мир. Для кого-то это мир виртуальный, для кого-то – мир страстей, для кого-то – забот, трудов, попечений. Я ищу мир красоты, щедро разлитый в природе, и делюсь своими впечатлениями со зрителями», – сказал на открытии экспозиции митрополит Марк.

У главы Рязанской епархии это не первая выставка. Он скромно называет себя любителем и говорит, что, помимо эстетического удовольствия, фотосъемка доставляет ему радость постоянного движения, путешествий по далеким и затерянным уголкам природы.

Владыка увлекся фотографированием в детстве, вместе с братом накопил денег на первый фотоаппарат. Но духовное призвание долго не позволяло перерасти этому занятию в серьезное творчество. И только недавно архипастырь взял в руки профессиональную камеру. Снимает он и в дороге на мобильный телефон. По совету друзей устроил выставку в Москве на Гоголевском бульваре, назвав ее «Письма друзьям». Теперь дарит свое творчество рязанцам.

«Фотографирование – это умение видеть, вглядываться в детали и замечать их на общем плане, компоновать изображение. Все это свойственно творчеству владыки. Мы здесь видим пейзажи, мимо которых иной человек пройдет и пожмет плечами – что, дескать, здесь интересного? И нужно обладать подлинным вкусом и особой внимательностью к окружающему, чтобы уловить поэзию, душу этого места и передать на фотографии. Внимание к деталям, искреннее переживание красоты окружающего мира – вот что отличает эти работы», – отметил на открытии выставки председатель рязанской организации Союза фотохудожников России Андрей Павлушин.

«Мне, как исследователю творчества Сергея Есенина, вспоминаются на выставке его слова: «Я думаю: как прекрасна земля и на ней человек». Снимки владыки Марка отражают красоту божественного творения. И еще вспомнились мне слова православного русского философа Ивана Ильина о том, что русская идея – это идея созерцающего сердца. Этим даром созерцания в полной мере наделен наш уважаемый владыка», – поделилась своим впечатлением член общественной палаты России, профессор РГУ им. С.А. Есенина Ольга Воронова.

Фотографии без спешки. И в кадре только то, что вызвало восхищение автора. Оно чудесным образом передается зрителям. Любая фотография духовна, если вызывает чувство благоговения перед небесами и воспевает неиссякаемую творческую силу живой природы.

«Мне особенно близки темы природных стихий. Небо можно воспринимать как синоним божества. Вода – символ очищения. И вся многообразная природа, земля – это жизнь, существующая по своим мудрым законам», – говорит автор выставки.

Свои снимки митрополит Рязанский и Михайловский дарит всем желающим, разрешая использовать по своему усмотрению.

«Для меня самой большой радостью будет, если эти фотографии понравятся и люди захотят иметь их в своих альбомах или украсить ими интерьеры. Пожалуйста, берите эти снимки даром, и пусть они вдохновляют вас на добрые дела и созерцание прекрасного», – заключил митрополит Рязанский и Михайловский.