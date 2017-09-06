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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Мир, в котором мы живем

00:01 / Инициатива
В регионе стартовал экомарафон «Экологические тропы Рязани»
Автор фото: Александр Королев | Мир, в котором мы живем
Фото: Александр Королев.

Согласитесь, город у нас часто ассоциируется с высотными домами, тротуарами, машинами. А как сделать его живым, уютным, зеленым? Об этом мы часто говорим. Да, в Рязани строятся дороги, жилые дома, магазины. Но не надо забывать, что в городе есть и своя экологическая система, которая нуждается в защите не меньше, чем леса, реки – все то, что мы называем природой.

Свой вклад в сохранение городской экосистемы решила внести молодежь. Студенты Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина предложили вовлечь горожан в увлекательную игру «Узнай свой экогород». Инициатива была поддержана и городскими властями, и местным отделением партии «Единая Россия», так как она полностью соответствует задаче, поставленной главой региона Николаем Викторовичем Любимовым: обеспечить системный подход к решению экологических проблем.

Над идеей стали работать, и она выросла в большой проект, направленный на экологическое просвещение населения и популяризацию экологического туризма. Старт экомарафону «Экологические тропы Рязани» дали во Всемирный день охраны окружающей среды в обрамленном деревянной резьбой здании областного научно-методического центра народного творчества. Символично, что расположено оно в уютном тенистом парке за филармонией, в котором установлен памятник рязанскому грибу. Парк – это та же, требующая внимания и заботы, экосистема, которой молодежь и решила помочь.

– Условия участия в экомарафоне просты, – говорит доцент кафедры географии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Виолетта Черная. – Надо зарегистрироваться в группе ВКонтакте, которая называется «Экологические тропы Рязани». Там мы будем выкладывать задания, которые необходимо выполнить, и свой отчет о выполнении нужно выложить в той же группе. В конце лета подведем итоги и узнаем, как и чем мы помогли природе, а самые активные получат награды.

Выполнение заданий повлечет за собой не только изучение темы в книгах и научно-популярных изданиях, но и практические действия. Рязанцы пройдут по экологическим и туристическим тропам, узнают о самых живописных местах города, о растениях и насекомых, включенных в Красную книгу Рязанской области.

После того как было объявлено о начале экомарафона, молодежи представили фильм на экологическую тему о глобальном потеплении климата на планете с участием Леонардо Ди′Каприо, нового посла ООН по проблемам климата. Но прежде, чем в зале погас свет и на экране появились кадры кинофильма, заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова предложила каждому сделать селфи и выложить фотографию в социальные сети, чтобы привлечь к обсуждению фильма и самой проблемы в широком ее смысле своих друзей. Фотоснимки Ольги Николаевны уже отмечены первыми комментариями.

точка зрения

Точка зрения

Ольга Свинцова,
заместитель главы администрации Рязанской области:

– Сегодня состояние окружающей среды в большей степени зависит не только от профессиональных сотрудников и должностных лиц, которые занимаются экологией, а от каждого из нас. Помощь окружающей среде может оказать каждый. С осознания своей ответственности, с маленького дела начинаются большие перемены. Я думаю, мы стоим на пороге перемен. Главное, меняется мировоззрение молодежи, ее отношение к окружающему миру. Благодаря этому станет лучше и состояние нашей природы. Мы благодарны вузам, в которых сегодня готовят профессиональных экологов, благодарны молодежи за ее активность и стремление всегда прийти на помощь и людям, и природе.

Виолетта Черная,
доцент кафедры экологии и природопользования Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат географических наук:

– В Год экологии Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина участвует в целом ряде мероприятий. Но наиболее важным в деле охраны окружающей среды мне видится привлечение внимания широких кругов общественности, прежде всего учащихся школ и студентов вузов, к редким видам растений, к их охране. Когда на практике люди увидят редкое растение, место его произрастания, узнают о нем, они по-другому относятся к нему. Проблема в чем? Места произрастания «краснокнижных» растений весьма ограничены, но они часто используются для «дикого» отдыха, поэтому растения вытаптывают, губят вместе с луковицами, что, естественно, уничтожает популяцию. Новый проект позволит изменить отношение к окружающему миру.

Татьяна Гречанинова,
директор школы №6 города Рязани:

– Основные инициаторы и самые многочисленные участники проекта – будущие педагоги. Я в этой профессии уже без малого 40 лет, но мы все коллеги в своем отношении к проблеме охраны окружающей среды. Я бы хотела процитировать слова главы нашего региона Николая Викторовича Любимова на встрече с активом «Единой России». Он сказал: «Мы должны изучать, знать, ценить и беречь неповторимую природу Мещерского края как одно из ценнейших достояний Рязанской области». Это слова человека, который принял и полюбил область, руководить которой он назначен Президентом Российской Федерации. И я от всей души поддерживаю проект «Экологические тропы Рязани», верю в его успешную реализацию.

Алексей Просянников,
председатель комитета госустройства и местного самоуправления Рязанской областной Думы, заместитель секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия»:

– Вопрос один, который стоит и звучит для всех: как наше общество будет жить дальше? Очень важно, чтобы было понимание, что надо бережно относиться к природе и воспитывать экологическую культуру с детства. Сегодня активно идет процесс урбанизации. И очень важно всем понимать, что останется после нас. Город, его окрестности – не территория вседозволенности. Это территория, которая очень ранима, и мы все должны относиться к ней бережно. Нельзя демонстрировать только потребительское отношение к окружающей среде. Чтобы это понимание бережного отношения к природе быстрее к нам приходило, нужно участвовать вот в таких совместных проектах, как «Экологические тропы Рязани». Что главное в этих проектах? С одной стороны, здесь присутствуют взрослые люди, которые имеют теоретические знания и практический опыт. А рядом со взрослыми – дети и молодежь.

Дарья Сирюкина,
студентка Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина:

– Я сегодня сюда пришла с друзьями. Я понимаю, что экологическая проблема в Рязани стоит довольно остро, и участвовать в ее решении нам надо всем вместе. Я родом из Ряжска. Помню, как в школе учитель давал задания вести наблюдения за природой и изменения записывать в дневник. Больших промышленных предприятий, сильно загрязняющих окружающую среду, в Ряжском районе нет, но вызывает опасение состояние реки Хупта, которая протекает в моем родном городе. Раньше эта река была глубоководная, а в последние годы стала мелеть и загрязняться. Купаться мы ездим на Ранову. А ведь кто повлиял на состояние этой реки? Люди. И мне бы очень хотелось, чтобы все мы поняли, красота – рядом с нами, и ее нужно беречь и для себя, и для потомков.

Николай любимов,
глава Рязанской области:

– В 2017 году в Рязанской области благоустроят не меньше 17 парков, скверов и других мест отдыха. Также работы проведут минимум в 200 дворах. Напомним: государство и регион выделили муниципалитетам 257, 6 млн. рублей, большая часть досталась Рязани. Две трети суммы пойдут на дворы, остальное – на общественные пространства. До конца года необходимо завершить расчистку Рюминского пруда.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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