Встанем дружно в ряд

Сегодня в Рязани начинают действовать платные парковки еще на 20 участках центральных улиц города

Накануне начальник управления транспорта Андрей Каплинский, начальник управления благоустройства города Владимир Луканцов и заместитель директора ПАО «Ростелеком» Надежда Штрыкова дали брифинг для журналистов. Речь шла о результатах работы по открытию в городе платных парковочных зон. С 9 июня на улицах города, примыкающих к автомагистралям, начнут действовать 20 платных парковок.

Право бесплатного размещения автотранспорта на платных парковочных зонах имеют экстренные оперативные службы, резиденты и инвалиды, напомнил начальник управления транспорта Андрей Каплинский. Для остальных категорий автовладельцев стоимость одного часа парковки составит 20 рублей в час.

По его словам, после внедрения проекта граждане смогут припарковать свои автомобили бесплатно на удалении не менее 500 метров от центральных улиц города за пределами зоны платных парковок либо на парковках, оплатив место стоянки.

Как рассказала журналистам представитель оператора проекта, заместитель директора ПАО «Ростелеком» Надежда Штрыкова, оплатить парковку можно через паркомат банковской картой, с помощью отправки СМС-сообщения на короткий номер 9878 (оператором связи может взиматься комиссия), через web-портал «rzn-parking.ru»; через мобильное приложение «Парковки Рязани», что самое удобное. Если водитель уедет с парковки раньше оплаченного времени, то его затраты, оплаченные через мобильное приложение, будут пересчитаны. В настоящее время совместно с администрацией города оператор рассматривает возможность организации оплаты наличным способом через терминал, а также посредством сервиса «Сбербанк-онлайн».

Начальник управления благоустройства города Владимир Луканцов сообщил журналистам, что средства, поступающие в муниципальный бюджет за пользование платной парковкой, будут направляться на решение вопросов благоустройства городской дорожной инфраструктуры.