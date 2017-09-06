Пострадавшая поневоле

По вине пьяного водителя едва не погибла его малолетняя дочь

В поселке Октябрьский Михайловского района 48-летний местный житель, управляя автомобилем «Жигули» 9-й модели в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по дворовой территории, не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в опору линий электропередач.

В ДТП травмы получила 9-летняя дочь водителя, которая находилась на заднем сиденье автомобиля. В момент ДТП девочка перевозилась без использования детского удерживающего устройства и не была пристегнута. С травмой головы ребенок был доставлен в больницу.

Полицейские выяснили, что это уже не первый случай, когда мужчина позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде. При освидетельствовании алкотестер показал 1,486 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Его уже лишали права управления транспортным средством, а в этом году он был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 264 УК РФ. Теперь нарушитель будет привлекаться к уголовной ответственности (ст.264.1 УК РФ). Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортным средствами в течение трех лет.