Нарушаете!

За выходные дни сотрудники ГИБДД пресекли 34 административных правонарушения, допущенных иностранными гражданами на дорогах Рязанской области

Среди них 2 нарушения, связанных с перевозкой пассажиров, 14 – с управлением транспортным средством без полиса ОСАГО, 3 – с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает требованиям, 5 – с нарушением требований знаков или дорожной разметки, 1 – с непредставлением преимущества пешеходу, 1 – нарушением со стороны пешеходов, 3 – с управлением транспортным средством без включенного ближнего света фар, 1 – несоблюдение очередности проезда, 1 – движением по обочине и другие нарушения Правил дорожного движения. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы