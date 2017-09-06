Рязанское развитие. Дмитрий Панченко

Рассказываем о тех, кто вносит заметный вклад в прогресс шахмат в регионе

Дмитрий Панченко – международный мастер по шахматам. Он – многократный победитель и призер соревнований различного уровня: от местных и до международных. Давайте мы перечислим некоторые его достижения.

В 2003 году на международном шахматном турнире на призы главы администрации Рязанской области Дмитрий занял второе место.

В 2004 году он стал чемпионом Рязанской области по шахматам в высшей лиге.

В 2008 году Панченко в составе

команды РГУ имени С.А. Есенина выиграл командный шахматный турнир в зачет 17 областных спортивных игр молодежи среди высших учебных заведений.

В 2012 году он выиграл шахматный фестиваль, посвященный 70-летию освобождения Калужской области в годы Великой Отечественной войны.

В 2014 году Дмитрий занял второе место на межрегиональном шахматном турнире на призы подмосковной газеты «Пущинская среда».

В 2016 году на чемпионате Рязанской области по рапиду, посвящённом Всемирному дню шахмат, он победил в номинации «Лучший шахматист из районов области».

И, наконец, в 2017 году на чемпионате Рязанской области по блицу, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, Панченко занял пятое место.

Дмитрий считает, что шахматы – это замечательная альтернатива всяким гаджетам и свободное время можно проводить за игрой в них. Причем, по его мнению, не обязательно участвовать в турнирах, можно просто играть для себя.