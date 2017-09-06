В регионе новый чемпион мира!

С 28 мая по 05 июня 2017 года в городе Ружомберок (Словакия) проходили чемпионат и первенство мира среди лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата). В соревновании принимали участие 40 спортсменов из 10 стран мира.

Чемпионом мира среди юниоров (до 18 лет) стал Илья Липилин (на снимке). Он родился 7 сентября 2002 года. Спортсмен занимается под руководством тренера-преподавателя СДЮСШОР «Антей» Николая Горшкова.

Является серебряным призером чемпионата мира 2015 г. по шахматам, победителем первенства России, юношеских соревнований XVIII Международного шахматного турнира «Мемориал Алехина».

Поздравляем воспитанника СДЮСШОР «Антей» с отличным результатом и желаем дальнейших побед!

Юрий Петров

Использованы материалы сайта Рязанской шахматной федерации