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Выпуск № 105 (5392)
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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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В регионе новый чемпион мира!

00:01 / Игры разума
В регионе новый чемпион мира!

С 28 мая по 05 июня 2017 года в городе Ружомберок (Словакия) проходили чемпионат и первенство мира среди лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата). В соревновании принимали участие 40 спортсменов из 10 стран мира.

Чемпионом мира среди юниоров (до 18 лет) стал Илья Липилин (на снимке). Он родился 7 сентября 2002 года. Спортсмен занимается под руководством тренера-преподавателя СДЮСШОР «Антей» Николая Горшкова.

Является серебряным призером чемпионата мира 2015 г. по шахматам, победителем первенства России, юношеских соревнований XVIII Международного шахматного турнира «Мемориал Алехина».

Поздравляем воспитанника СДЮСШОР «Антей» с отличным результатом и желаем дальнейших побед!

Юрий Петров
Использованы материалы сайта Рязанской шахматной федерации

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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