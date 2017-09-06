Турнирная хроника

В Костроме завершилось первенство России по шахматам среди детей до девяти лет. В соревнованиях приняло участие 529 юных шахматистов: 375 мальчиков и 154 девочки, в том числе и представители Рязанской области. Первенство прошло по швейцарской системе в 11 туров.

У мальчиков победил Савва Витохин (Москва). Лучшим среди рязанцев был Михаил Салтыков. Он занял 45-е итоговое место среди 373 участников, дошедших до финишной прямой. Другой рязанский участник турнира Иван Нестеров занял 109-е итоговое место, Лев Постников оказался 265-м, Никита Белинский занял 291-е место.

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В Санкт-Петербурге подвели итоги V Всероссийского чемпионата по шахматам среди адвокатов на приз «Новой адвокатской газеты». В турнире участвовали спортсмены, представляющие 26 адвокатских палат и одну коллегию. Всего – 81 адвокат из разных уголков нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Калмыкии, Карелии, Мордовии, Татарстана, Удмуртии и Чувашии, Красноярского, Приморского и Ставропольского краев, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

63 адвоката приняли участие в блиц-турнире – молниеносной шахматной игре, на партию в которой дается всего четыре минуты с добавлением по две секунды на последующие ходы.

По результатам напряженной борьбы чемпионом блицтурнира «Белой королевы» стал представитель Санкт-Петербурга Михаил Пашинский, «серебро» досталось адвокату из Рязанской области Владимиру Васильеву, «бронзу» получил Олег Безман из Самарской области.

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В городе Дубна прошел традиционный рейтинговый турнир по блицу «Волжская ладья» – 2017, в котором приняли участие 48 спортсменов из Московской, Тверской, Курской, Рязанской и Самарской областей, а также гости из Армении, Словакии и Узбекистана.

Первое место занял мастер ФИДЕ Вадим Вдовин. Серебряная медаль у международного мастера Романа Голубева. Третье место у мастера ФИДЕ Сергея Волкова. Лучший результат среди рязанских шахматистов у Николая Никитенко, он занял третье место среди ветеранов – участников турнира.