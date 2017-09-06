В «Золотых куполах» состоялся квалификационный детский турнир, проходивший по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной жеребьевкой. Название соревнований «Здравствуй, лето!».

Турнир проведен в трех категориях: А – среди участников, имеющих взрослый разряд по шахматам (2 или 3); B – среди имеющих юношеский разряд; C – среди участников, не имеющих разрядов. Результаты следующие. В категории А в упорной борьбе победу одержал Илья Башков, на втором месте Виталий Ермилов, бронза досталась Даниле Климовских. В категории В первое место заняла Екатерина Марочкина, на втором – Егор Сенин и на третьем – Никита Конченко. В категории С победу одержал Григорий Цыбулько, второй Григорий Жирнов, третим стал Добрыня Татаринцев.

По словам главного судьи турнира, международного мастера Олега Алешина, эти соревнования вызвали большой интерес у шахматистов, участие в них приняли около 80 ребят! Также он отметил, что практика подобных турниров продолжится, ближайший пройдет уже в конце этого года.