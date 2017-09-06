Высокое искусство из провинции

Шиловцы с успехом выступили в московском «Доме романса»

По приглашению художественного руководителя-директора московского «Дома романса», Заслуженного деятеля искусств России Галины Преображенской самодеятельный художественный коллектив Шиловского районного Дворца культуры принял участие в творческом вечере в «Доме романса». Участниками встречи стали также инициативные группы из Рязани и ряда районов области.

В своем обращении к гостям знаменитая на весь мир создатель международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» Галина Преображенская заметила: «Нам всегда казалось, что все высокое и необычное может совершаться только в Москве. Теперь, после увиденного и услышанного, предстоит изменить свои представления. Рязань, шиловский край достойны высоких оценок. Ваше искусство и все, что с ним связано, покорило самых взыскательных москвичей!»

Заслуживают особого внимания ее слова в адрес конкретных исполнителей, в числе которых вокальная группа Академического хора работников социальной сферы (руководитель Е. Проскокова), мужской хор в составе В. Проскокова, В. Карпунина, Ю. Бородкина, Э. Пехтерева, а также Валерий Карпунин, исполнивший романс на стихи Николая Гумилева. Галина Преображенская особо подчеркнула мастерство и уникальность тембра голоса Елены Проскоковой и предложила поискать возможность выхода ее на более высокие концертные площадки страны. Ярким украшением концерта стало исполнение романсов Алексеем Свиридовым – победителем международной «Романсиады». Блистательную игру на трубе продемонстрировал Михаил Нездвецкий.

Центральным событием встречи стала презентация книги «Дороги к Сергею Есенину». В сборник вошли стихотворения, очерки, статьи, посвященные певцу «страны березового ситца» и его родине – селу Константинову. Среди авторов – как профессиональные поэты и прозаики, так и члены литературных объединений. В основном это земляки Сергея Есенина – литераторы рязанского края. В сборнике также представлено творчество поэтов и прозаиков из разных стран и городов: из Казахстана и Белоруссии, из Москвы, Красноармейска, Павлова, Грозного и др. Украсили презентацию выступление хора села Кирицы Спасского района и земляка, одаренного исполнителя есенинских песен и романсов Павла Пикалова.

На вечере прозвучали яркие обращения Бориса Владимировича Гусева – шиловца, ученого с мировым именем, председателя Рязанского землячества в Москве и земляка – рязанца, до недавнего времени главы Управы Щукинского района столицы, а ныне председателя Совета ветеранов – Николая Валентиновича Уварова.

Много сил, таланта в подготовку к изданию книги и составление сценария ее презентации вложили член Союза профессиональных литераторов России Надежда Михалина, а также члены Союза писателей России Александр Потапов, Владимир Белов и Владимир Хомяков. Следует подчеркнуть, что эти успехи стали возможны и благодаря поддержке всех добрых начинаний со стороны начальника отдела культуры администрации Шиловского района Ирины Жариковой и директора районного Дворца культуры Любови Карпуниной.

А подаренная всем участникам и гостям только что вышедшая книга «Дороги к Сергею Есенину» будет как напоминание, что мир любви и верности к гению рязанской земли вечен!

Юрий Белоусов,

председатель оргкомитета по подготовке творческого вечера,

соавтор сборника «Дороги к Сергею Есенину»,

член Союза профессиональных литераторов России