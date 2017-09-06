Пушкинская Вселенная

С ней рязанцев познакомил заслуженный артист РФ Павел Любимцев

Услышать литературно-музыкальную композицию абонемента «Забавный профессор» (этот цикл уже 8 лет идет в Московской филармонии) рязанцы смогли на очередном концерте VI фестиваля искусств «Кремлевские вечера».

Павел Любимцев совместно с национальным академическим оркестром народных инструментов имени Н.П. Осипова исполнил программу «Солнечный мир сказок Пушкина».

Помимо отрывков из сказок («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане»), со сцены прозвучал литературоведческий анализ Валентина Семеновича Непомнящего: фрагменты из его книги «Поэзия и судьба», посвященной творчеству Пушкина.

Разговор на протяжении всего концерта шел о Вселенной Пушкина – сказочной реальности, в которой стихии одухотворены и имеют свой характер, в которой нет случайных деталей и названий. Лукоморье – это берег моря, изогнутый в виде лука, говоря простым бытовым языком, залив. У древних славян существовало поверье, что есть некоторая земля Луко Морие, и находится она на территории современной Сибири. Если говорить о контексте сказки, Лукоморье – это символ края земли, на котором растет гигантский дуб – священное дерево древних славян, корни которого входят в землю, а крона подпирает небесный свод.

– Мир сказок Пушкина светел, несмотря на драматические и даже трагические события. И солнечность эта достигается художественным совершенством творений автора, – говорит Павел Любимцев.