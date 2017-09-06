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Выпуск № 105 (5392)
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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Соратники-однополчане

00:01 / Люди. Годы. Жизнь
Воины-рязанцы стали героями произведений А.И. Солженицына
Из архивных документов 

Из архивных документов 

Накапкин Вячеслав Александрович, 1924 г.р., ефрейтор, чертежник – топовычислитель БЗР-2, призван Михайловским РВК Московской области. В РККА с августа 1942 г., в Отечественной войне с марта 1943 г.

Награжден медалью “За боевые заслуги”, приказом ВС 63 А № 6/н от 23.08.43 г. Читаем наградной лист: “…За время боевой работы по прорыву обороны противника на реке Неруч и далее вглубь по направлению к Орлу ефрейтор Нахапкин проявил исключительную самоотверженность в разгроме врага. Только до наступления Накапкин обработал 197 целей и в наступлении 43 цели арт. и минометных батарей пр-ка, обнаруженных батареями звуковой разведки.

Несмотря на непрерывный обстрел артиллерией 15.7.43 г. и бомбежку авиации пр-ка места пункта обработки в р-не Сетуха, тов.Накапкин, не уходя с места, обработал 5 целей, которые были переданы и подавлены 44 ОТ ПАБР РГК …”.

Орденом Красной Звезды В.А. Накапкин награжден приказом 68 опабр № 27 от 07.09.1944. Из наградного листа: «…24 августа 1944 г. во время прорыва обороны в районе д..Анджеево пр-к скрытно держал арт.дивизион из 3-х 105 мм батарей четырехорудийного состава. За несколько времени перед нашей артподготовкой этот дивизион открыл огонь по боевым порядкам нашей пехоты и району расположения огневых позиций артиллерии. Требовалось немедленно засечь стреляющий дивизион пр-ка. Ефрейтор Накапкин, работая чертежником на планшете, проявил исключительное умение и практические навыки в быстроте и точности графической работы. Сумел быстро произвести засечку на планшете стреляющих батарей, которые были подавлены … огнем 1/68 ПАБР …”.

Михайлов Виктор Яковлевич, 1922 г.р., ст.лейтенант, командир 6-й батареи 68 апабр (с 07/1944), в РККА с 1941 года. Место призыва: Касимовский РВК, Рязанская обл. Место рождения: Рязанская обл., г. Касимов.

В.Я. Михайлов был награжден:

– медалью «За отвагу» приказом ВС 48 А № 34/н от 17.10.1943,

– орденом Красной Звезды приказом ВС Белорусского фронта № 48/н от 18.01.1944,

– орденом Отечественной войны II степени, приказом ВС 1 Белорусского фронта № 88/н от 27.07.1944. Сохранился наградной лист к этому ордену, в котором, в частности, говорится: “Старший лейтенант Михайлов при форсировании р. Рось 15.07.1944 г. показал мужество, отвагу и умение применять свои знания в бою. Находясь на своем НП в боевых порядках пехоты и не успев окопаться, тов. Михайлов под сильным пулеметным и артиллерийским обстрелом вел огонь своей батареей. За день боя … огнем своей батареи подавил две 105 мм батареи противника, самостоятельно открывал огонь, отбил 2 контратаки немцев с танками, обратил в бегство и частично повредил один танк и уничтожил до взвода гитлеровцев, чем обеспечил прорыв нашей пехоте заранее укрепленной позиции противника на р.Рось …”.

Приказом ВС 2 Белорусского фронта № 690/н от 13.02.1945 В.Я. Михайлов был награжден орденом Красного Знамени. В наградном листе написано: “В боях при прорыве вражеской обороны под г. Макув 14 и 15 января 1945 г. ст. л-т Михайлов, командуя батареей 152 мм пушек-гаубиц, проявил мужество, отвагу, решительность и умение применять свои знания в бою. … подавил три 105 мм батареи, реактивную установку и уничтожил до 50 гитлеровцев, тем самым способствовал прорыву обороны противника. В дальнейших наступательных боях на территории Пруссии сопровождал наступающую пехоту, прокладывая ей путь вперед”.

Приказом ВС 48 А 3 Белорусского фронта № 165/н от 19.05.1945 г. старший лейтенант Михайлов награжден орденом Александра Невского. Привожу данные из наградного листа: «…В боях с немецкими захватчиками в Восточной Пруссии 26-27.01.45 г. в районе Адлиг-Швенкиттен противник крупными силами пехоты при поддержке танков контратаковал наши части. Ст. л-т Михайлов, по личной инициативе, выбрал выгодную ОП и с прямой наводки артогнем батареи поджег 1 танк, отра­зил контратаку превосходящих сил противника с бальшими для него потерями в живой силе. Сам при этом потерь в технике и людях не имел. 7 и 8.5.45 г. в боях по прорыву долговременной обороны противника на юго-западном побережье залива Фриш-Гоф в результате умелого управления огнем и взаимодействия со стрелковыми частями стремительно подавил превосходящие силы артиллерии противника. Огнем батареи подавлено 6 арт.батарей, рассеяно и частично уничтожено до батальона пехоты и 20 автомашин противника, уничтожен 1 дот».

Виктору Яковлевичу Михайлову довелось дожить до 40-летия Великой Победы. Как и все ветераны Великой Отечественной войны, имевшие боевые ордена, в апреле 1985 года он был награжден орденом Отечественной войны I степени. Приказ Министра обороны № 81 от 06.04.1985 также опубликован на сайте ЦАМО «Подвиг народа».

Однополчане

Надо сказать, что это не все рязанцы, служившие в одной части с капитаном Солженицыным. Это лишь те, кто упомянут им в его произведениях. Кроме того, и в разведдивизионе, и в огневых дивизионах 68-й армейской пушечной артиллерийской бригады служили:

Баринов Дмитрий Семенович, 1924 г.рождения, старший разведчик разведдивизиона – из Михайловского района, с Виленка;

Ванишев Николай Иванович, 1922 г.р., командир орудия 5-й батареи – из Щацкого района, с. Серовское;

Васин Алексей Макарович, 1924 г.р., дешифровщик БЗР-1 разведдивизиона – из Михайловского района;

Войков Яков Николаевич, 1911 г.р., телефонист 2-го дивизиона – из Рязанского района, Семеновский ссовет;

Журин Николай Максимович, 1923 г.р., шофер 4 батареи – из Шиловского района;

Крысин Терентий Иванович, 1915 г.р., химинструктор 3-й батареи – из Спасского района, с. Пиркино;

Кулешов Петр Семенович, 1908 г.р., орудийный номер 6-й батареи – из Сараевского района, Луначарский с/с;

Куликов Никита Иванович, 1908 г.рождения, старшина батареи управления – из Сасовского района, с Пичкиряево;

Попков Кузьма Алексеевич, 1903 г.рождения, телефонист БЗР-2 разведдивизиона – из Милославского района, д Курбатово;

Самородов Егор Иванович, 1912 г.р., телефонист 5-й батареи – из Милославского района, д. Троицкое;

Старостин Анатолий Владимирович, 1924 г.р., дешифровщик БЗР-1 разведдивизиона – из г. Михайлов;

Суданов Николай Дмитриевич, 1924 г.р., чертежник-топограф батареи звукоразведки разведдивизиона – из Михайловского района, с. Виленка;

Фимошкин Николай Васильевич, 1922 г.р., стрелок воздухоплаватель – из Касимовского (Елатомского) района;

Фролов Егор Егорович, 1916 г. рождения, шофер разведдивизиона – из Сасовского района, д. Круглово;

Щербаков Петр Михайлович, 1922 г.р., телефонист 2-го дивизиона – из Сараевского района, с. Меньшие Можары.

Названия районов и населенных пунктов соответствуют современному административно-территориальному делению.

Может быть, кому-то эта информация поможет выяснить подробности военной биографии родственника, знакомого человека, которому довелось стать соратником знаменитого писателя в той великой войне.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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