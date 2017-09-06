Областной комитет ветеранов ВМФ сохраняет традиции морского братства

Если обратиться к истории Военно-морского флота, то именно на территории Рязанского княжества во второй половине XVII века был заложен первый военный корабль «Орел». А значит, рязанцам надлежит продолжать традиции морского братства. Так считают и в областном комитете Военно-морского флота. Эта общественная организация возникла в Рязани не случайно, а вполне закономерно. В начале 60-х годов прошлого века командование ВМФ построило в центре Рязани (на улице тогда Большой, а сейчас Гагарина, напротив радиотехнического института) городок из восьми пятиэтажных домов. В них поселились вышедшие в отставку и запас офицеры Тихоокеанского и Северного флотов.

Офицеры флота – люди деятельные. По своей флотской традиции они сразу создали свой «экипаж» и дали ему соответствующее название – «Альбатрос». В жилой комплекс моряки перенесли свои традиции. Свой главный праздник – День ВМФ – для моряков и их жен так и остался святыней. Жители домов помнят, как женщины во дворе собирались и исполняли свои «морские» песни – те, что когда-то пели в ожидании мужей из дальних походов.

Сами моряки пошли работать на предприятия города. Многие начали трудиться в радиотехническом институте (сейчас – университете). Получилось, как в стихах поэта, капитана второго ранга Э.П. Антошина:

Тужурки флотские сменив на пиджаки,

А службу – на гражданскую работу,

В душе-то, в общем, все мы моряки

И остаемся преданными флоту.

В Рязани заложен и выращен Парк морской славы в Канищеве. На протяжении многих двадцати лет он является постоянным местом сбора моряков в торжественные дни. Здесь проводится уже традиционная акция «Бессмертный экипаж» (по аналогии с «Бессмертным полком»). Причем в таких событиях обязательно участвуют молодежь и школьники, что придает большую значимость роли ветеранов ВМФ в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

Деятельность комитета ветеранов ВМФ охватывает не только Рязань, но и районы области. Секция Северного флота создана в городе Сасове. Активно работает клуб моряков «Диана» под руководством старшего мичмана Василия Николаевича Домахина в Старожилове. Здесь же воздвигнут памятник знаменитому уроженцу старожиловской земли, адмиралу Головнину. Силами местных энтузиастов на месте родового имения Головниных в селе Гулынки построена часовня. Касимовские моряки вместе с областным комитетом ВМФ заложили в районном центре камень на месте будущего памятника адмиралу Авинову. Стоит сказать, что ветераны флота – частые гости в музее молодежного движения, рязанских школах. Посильно они стараются участвовать во всех мероприятиях, куда их приглашают.

Всей большой работой областного комитета ветеранов ВМФ, который имеет в своем составе четыре секции, по количеству флотов России, руководит его председатель – капитан первого ранга в отставке, подводник, участник многих боевых походов Василий Николаевич Гришин.

Дмитрий Петрович Патрушев,

старшина первой статьи Тихоокеанского флота,

член Союза журналистов России.