Как мимолетное виденье

В день рождения А.С. Пушкина по городу вновь курсировал «Читающий троллейбус»

Ровно в 11 часов на площади Ленина был дан старт молодежной акции. Всех пассажиров троллейбуса №10 приветствовали стихами А.С. Пушкина, краткими историями из его биографии. Соответствующим было и оформление салона троллейбуса.

Принявшие участие в акции читали любимые стихотворения А.С. Пушкина. Ученицы школы №29 Анастасия Володина и Ксения Молоткова продекламировали знаменитые «Зимнее утро», посвящение Анне Керн и отрывки из поэмы «Евгений Онегин». Для желающих был предоставлен «открытый микрофон».

Пассажиры подхватывали строки и читали с ребятами в унисон. Маленьких горожан в троллейбусе приветствовал Ученый кот из знаменитой поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», в роли которого выступила главный библиотекарь центра молодежных инноваций Дарья Фролова.

Маршрут троллейбуса был выбран не случайно, ведь он проходит мимо РГУ имени С.А. Есенина, Центральной библиотеки имени Есенина, областной библиотеки имени Горького. Поездка в троллейбусе была бесплатной, вместо билета пассажиры получили возможность послушать знакомые с детства стихо­творения великого классика.

Акция «Читающий троллейбус» прошла в девятый раз при поддержке областного совета молодых библиотекарей, министерства культуры и туризма области, министерства молодежной политики и спорта региона, администрации города, библиотеки им. Горького.

Алла Якушина