Здесь знают и чтут Паустовского

Старожиловцы присоединились к Всероссийской литературной акции «Классики в российской провинции»

В 2014 году Ассоциация малых туристских городов России впервые объявила о старте литературного проекта «Классики в российской провинции».

Цель акции – показать причастность малых городов, поселков и их жителей к огромному мировому историко-культурному наследию. Всего участниками проекта стали более 170 населенных пунктов страны. Акция распространилась и на небольшие поселки, такие как Старожилово. Площадкой для ее проведения стал районный Дом культуры. В парковой зоне собрались чтецы и слушатели от 8 до 70 лет. Фоном для выступающих стала выставка книг Константина Паустовского «Русский до последней прожилки», посвященная 125-летию писателя. Были прочитаны отрывки из повести «Мещерская сторона», написанные по результатам поездок по рязанской Мещере.

– У старожиловцев это первый опыт участия в подобной акции, – говорит директор районной библиотеки Марина Боровова. – Мы хотели, чтобы жители райцентра обратили внимание на природу русской глубинки, на авторов, которые в своих произведениях описывали путешествия по ее заповедным уголкам, в том числе и мещерского края. Мы благодарны всем, кто читал и слушал произведения Константина Паустовского.

– В десятом классе наша учительница прочитала нам наизусть рассказ Паустовского «Корзина с еловыми шишками», – рассказывает участница акции Галина Пшенникова. – Мы ее слушали, затаив дыхание. Тот вечер в парке настолько запал мне в душу, что я для себя купила в магазине эту книгу. С тех пор она стала моим настольным изданием. Когда у меня пропадает настроение, я беру его и читаю.

– Произведения Константина Паустовского я знаю по школьной программе, – говорит ученица 7 класса Старожиловской школы Анна Смирнова. – Они будто переносят читателя в не­обыкновенный мир природы средней полосы, о котором пишет автор. Очень хочется пройтись его «мещерскими тропами».

– Сегодня я будто побывал на своей родине, в деревне Батыково на берегу озера Белое, расположенной в пяти километрах от Клепиков, – поясняет участник акции Виктор Фадеев. – Леса, болота, озера – эта природа мне очень знакома. Мы с женой два года работали учителями в селе Ветчаны – в том месте, где бывал Паустовский.

В заключение акции все ее участники получили сертификаты и сделали фото на память.

Надежда Кутузова