Центральная пресса о Рязани и области

Газеты:

«Медицинская газета» напечатала в № 36 материал В. Королева «Наш фестиваль шагает по России: вчера – Рязань, завтра – Ярославль» – об итогах XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников. Фестиваль прошел в РГМУ им. А.П. Павлова.

«Российская газета» в приложении «Центральная Россия» в № 100 поместила информацию Е. Шулеповой «По первому жесту» – о диспетчерском центре связи для людей с нарушением слуха, в рамках программы «Доступная среда» на базе Центра социальной реабилитации инвалидов; в № 109 публикует материал Е. Шулеповой «Не там встали» – об итогах работы административных комиссий. За неправильную парковку оштрафовали более пятисот автолюбителей; в том же номере размещена заметка «Рязанские коровы увеличили надои» [в сельхозпредприятиях Рязанской области]; в № 112 размещена статья Б. Голкина «Как найти Старую Рязань».

«Учительская газета» представляет в № 20 материал Н. Вьюгиной «Пионер всем ребятам пример» – о дружине имени Героя Советского Союза С.С. Тюленина – пионерской организации Касимовской средней школы № 4.

Журналы:

«Журнал российского права» публикует в № 23 научную статью доцента, доктора юридических наук Т.А. Батровой и кандидата юридических наук, старшего преподавателя кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя О.В. Корнеевой «Конкуренция «отрицательных» оснований увольнения сотрудников органов внутренних дел: алгоритм решения проблемы».

«Наш современник» в № 5 разместил подборку стихо­творений уроженца г. Ряжска, секретаря Союза писателей России, заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина Рязанской области, кандидата педагогических наук В.А. Силкина «Авиабаза «Хмеймим»» и уроженки п. Тума Клепиковского района, отличника народного просвещения, победителя Всероссийского литературно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, солдат!» Т.З. Куприной «Не пришедшие с войны...».

«Русский язык в школе» в № 5 опубликовал научную статью доктора педагогических наук, профессора кафедры русского языка и методики преподавания РГУ им. С.А. Есенина О.А. Скрябиной «Методы и приемы открытия нового знания на уроке русского языка»; в том же номере представлен материал кандидата филологических наук Е.А. Фроловой «Духовные искания человека и писателя: лингвостилистический анализ повести К.Г. Паустовского «Книга скитаний» – автор показывает различия между создаваемыми образами при описании В.В. Маяковского и С.А. Есенина в главе «Медные подковки».

Анастасия Пирожкова,

главный библиограф краеведческого

информационного отдела РОУБН имени Горького