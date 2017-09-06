Молодые технологи показали мастерство

Рязанская студентка Мария Поликашина заняла первое место во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов аграрных вузов, разработав рецептуру термизированного творожного продукта «Летний»

Конкурс проходил на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, тема – переработка сельскохозяйственной продукции.

В экспертную комиссию вошли представители аграрных вузов Рязани, Саратова, Самары, Мичуринска, а также Министерства сельского хозяйства России. За право стать лучшими в данной номинации сражались 22 студента, приехавшие из разных уголков нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, Казани, Ставрополя, Екатеринбурга, Красноярска, Кургана, Уссурийска, Махачкалы, Уфы, Барнаула, Улан-Удэ и других.

На суд жюри были представлены технологии приготовления и производства бисквитов, колбас, творожных продуктов, котлет, желе, различных напитков и т.д. Анастасия Федосова, студентка Волгоградского государственного аграрного университета, рассказала о региональной высокобелковой снековой продукции – это высококалорийные готовые продукты, созданные для перекуса, и заняла второе место.

Помимо участия в конкурсе, гости Рязани прогулялись по кремлю и посетили родину поэта С.А. Есенина – село Константиново.

Ректор РГАТУ Н.В. Бышов, подводя итоги конкурса, отметил общий высокий уровень работ и пожелал всем дальнейших творческих успехов и научных свершений.

София Кипарисова