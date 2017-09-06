Молодые технологи показали мастерство

Конкурс проходил на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, тема – переработка сельскохозяйственной продукции.
В экспертную комиссию вошли представители аграрных вузов Рязани, Саратова, Самары, Мичуринска, а также Министерства сельского хозяйства России. За право стать лучшими в данной номинации сражались 22 студента, приехавшие из разных уголков нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, Казани, Ставрополя, Екатеринбурга, Красноярска, Кургана, Уссурийска, Махачкалы, Уфы, Барнаула, Улан-Удэ и других.
На суд жюри были представлены технологии приготовления и производства бисквитов, колбас, творожных продуктов, котлет, желе, различных напитков и т.д. Анастасия Федосова, студентка Волгоградского государственного аграрного университета, рассказала о региональной высокобелковой снековой продукции – это высококалорийные готовые продукты, созданные для перекуса, и заняла второе место.
Помимо участия в конкурсе, гости Рязани прогулялись по кремлю и посетили родину поэта С.А. Есенина – село Константиново.
Ректор РГАТУ Н.В. Бышов, подводя итоги конкурса, отметил общий высокий уровень работ и пожелал всем дальнейших творческих успехов и научных свершений.
София Кипарисова