От Сафо до Евтушенко

Прочитав о былом, невольно задумаешься о будущем

Презентация новой книги Ирины Красногорской «Время русской Сафо» состоялась в Рязанском музее путешественников, что неудивительно, поскольку «Сафо» (настоящее имя – Анна Петровна Бунина) была старшей и близкой родственницей прославленного русского путешественника, государственного и общественного деятеля П.П. Семенова-Тян-Шанского. Жившая 200 лет назад, Бунина впоследствии была редко вспоминаема.

И вот – объемная и красочная книга издательства «Издатель Ситников», которую, как в таких случаях говорят, приятно взять в руки, а когда перелистываешь, видишь множество имен, знакомых и не очень. Учитывая нынешнюю особенность многих из нас – схватывать отовсюду понемножку, я в числе первых задала И.К. Красногорской вопрос: на каких читателей рассчитано ее произведение – наверное, прежде всего вдумчивых и «культурных»?

И.К. – Много лет назад одну из первых моих рукописей рецензировал Василий Семенович Матушкин, и он мне сказал: «Эту книгу не будут читать ни домохозяйка, ни тракторист». Я никогда не соглашалась с подобным делением читателей: ведь есть и многочитающие домохозяйки, есть разного рода «технари» – инженеры, из которых сама вышла, рабочие – которые любят литературу. Я пишу для таких, как я сама. Очень рассчитываю на учителей, которым может пригодиться книга, чтобы побольше рассказать детям о людях, упоминаемых в учебниках литературы и истории…

– А краеведы?..

И.К. – Им нужны только факты. Моя же книга представляет собой нечто среднее между документальным и художественным повествованием.

– Не один раз сказано о том (да и вы говорили), что Бунина была первым в России сочинителем, который зарабатывал на жизнь литературным трудом – раньше пальму первенства отдавали Пушкину. Этот факт хотя бы в какой-то степени подогрел ваш интерес к личности Сафо?

И.К. – Бунина заинтересовала меня, прежде всего, как сильная женщина. Я узнала о ней впервые в 1979 году, когда прочитала книгу «Русские поэтессы XIX века». Как раз в этом году в штаб-квартире рязанских писателей (а это было то помещение, половину которого занимает сегодня Рязанский музей путешественников) проходил первый областной семинар писателей, и я впервые оказалась в среде литераторов. И чем больше я входила в нее, тем сильнее осознавала, сколько трудностей встает перед женщиной, которая хочет заниматься писательским делом, не имея ни соответствующей подготовки, ни поддержки. Бунина все пережила и преодолела. Но и в дальнейшем ей было нелегко. Вот именно сила, несгибаемость этой слабой, нездоровой женщины меня и привлекли, и я потом не оставляла без внимания те скупые сведения, которые о ней появлялись, например, в журнале «Работница».

А шесть лет назад я с друзьями-краеведами стала путешествовать по маршруту, который мы назвали «Семеновское кольцо», посетила места, где Бунина, жила, бывала. В музее села Рязанка Липецкой области я даже посидела на диванчике, который, якобы, принадлежал Анне Петровне. Здесь-то мне и сказали: «А почему бы вам не написать о Сафо?» С тех пор я начала целенаправленный поиск, сбор материалов для книги.

– Вы с друзьями-краеведами, наверное, не менее десятка раз проехали по Семеновским и Бунинским местам. Но два столетия – срок немалый. Что-то еще увидели вы, кроме немногих вещественных свидетельств прежней жизни?

И.К. – Что увидели? Небо, речку, тот ландшафт, которым могла любоваться моя героиня… Кстати, я хоть человек и не мистический, но давно заметила: когда начинаешь поднимать из небытия своего героя, он как бы способствует тебе, подбрасывая все новые интересные факты, впечатления…

– Например, ромашковый луг…

И.К. – Да, ромашковый луг на месте пронского села Салыково, где когда-то стоял дом, в котором гостила у своих родственников Бунина. Но, к сожалению, этот факт мне открылся уже после того, как была написана книга. Я могу только предполагать, что именно впечатления от салыковских мест вдохновили Анну Петровну написать такие вошедшие в книгу стихи:

В одеждах чистых, домотканых,

Заплетши ландыши в власах,

Плясавицы селений разных

Сошлись на мягких муравах

Меж пестрыми скакать холмами…

– Вы пишете, что о российской Сафо потому так быстро и прочно забыли, что она со своим талантом попала в «пересменку», в короткий промежуток времени перед тем, как новый литературный язык Пушкина вытеснил старый – Сумарокова и Державина. У вас нет впечатления, что по прошествии еще двухсот лет вытесняется язык и Пушкина?..

И.К. – Перемены должны быть и будут, но в какую сторону? Одна моя знакомая классическую русскую поэзию уже не ставит ни во что, а для меня любимое ею современное стихотворчество – абсолютная абракадабра. Что победит? Пока утешает, что, например, в телепередаче «Культурная революция» лучшим поэтом был назван Евтушенко…