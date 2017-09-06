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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Добрая традиция Тумы

00:01 / Общество
Благодаря гранту от конкурса «Православная инициатива» в поселке стало больше праздников

В минувшее воскресенье приход Троицкого храма поселка Тума отметил престольный праздник. После торжественной литургии в муниципальном культурном центре «Юность» состоялся праздничный концерт «Троицу гуляем, лето встречаем».

Детский православный клуб «Кораблик», действующий под руководством Ольги Николаевны Бухариновой, представил зрителям праздничную программу из поучительных сказок и сценок, веселых частушек, игр и хороводов вокруг символа праздника – березки, стоявшей в центре зала. Причем хороводы вместе с маленькими артистами с удовольствием водили и взрослые зрители. Усилиями руководителя клуба, родителей воспитанников клуба и самих ребят в зале была создана очень теплая, праздничная атмосфера. На сцене вместе с некоторыми ребятами выступали их мамы и даже бабушки. В мероприятии самое активное участие принял и настоятель Тумского Троицкого храма, руководитель миссионерского отдела Касимовской епархии иерей Михаил Митрохин.

Праздничное представление «Троицу гуляем, лето встречаем» прошло в рамках проекта «Под открытым небом», который направлен на возрождение традиций народных гуляний и праздничного семейного досуга. Отметим, что данный проект, созданный православным детским клубом «Кораблик», стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива». На средства гранта клуб приобрел аппаратуру для организации праздников на улицах и в отдаленных селах. Теперь «Кораблик» подготавливает праздничные программы практически на все большие православные праздники. Так, на прошедший праздник Пасхи ими были показаны замечательные постановки «Мироносицы» и «Мария Магдалина к Тиберию пришла».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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