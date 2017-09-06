15:52 МСК
Пятница
09 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
103

Под открытым небом

00:01 / Спорт
В Рязани, не дожидаясь летней погоды, провели первые соревнования сезона по пляжному волейболу и уличному баскетболу
Под открытым небом

Волейболисты-пляжники соревновались на песчаных площадках ТРЦ «Премьер» два дня: 3 июня в турнире, посвященном Международному дню защиты детей, состязались школьники, 4 июня им на смену пришли взрослые.

Опасения, что холодная ветреная погода отпугнет участников соревнований, не подтвердились. На площадках собралось 26 дуэтов школьников из Рязани, Сапожка, Ухолова, Касимова, которые соревновались в четырех группах: среди юношей и девушек 2000–2002, 2003-го и младше годов рождения.

– Не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда. Все на песок выходят в кроссовках – это в обязательном порядке, босиком и в носках играть категорически запрещено, можно соревноваться в куртках и шапках, – напутствовал школьников перед стартом главный судья соревнований Сергей Кузнецов.

Во всех четырех группах победили пары из Рязани. В старшей возрастной группе – Иван Гришаев / Валерий Кирилин, Юлия Устинкина / Диана Храповицкая, в младшей – Даниил Киселев / Егор Слепнев, Вероника Комарова / Марина Цикунова.

На следующий день на песчаные площадки вышли взрослые. В турнире приняли участие пять женских пар (все из Рязани) и девять мужских (семь из Рязани, две из Мурома). По разным причинам в состязаниях не смогли выступить сильнейшие рязанские дуэты – Юлия Головина / Ирина Кузовникова и Александр Абрамов / Дмитрий Исаев.

В отсутствие фаворитов в женской части состязаний три тандема пришли к финишу с одинаковым количеством очков. Для того чтобы расставить их по «полочкам», арбитрам пришлось считать соотношение выигранных и проигранных партий. В итоге победителем стали Диана Храповицкая и Мария Юхтенко, второе место занял дуэт Мария Ксенофонтова / Юлия Устинкина, третье – пара из ВК «Рязань» Наталья Черней / Алена Шеко.

Диана Храповицкая и Юлия Устинкина в школьном турнире играли вместе и уверенно победили. Во взрослом – девушки выступили с другими партнерами, но и здесь обе были в призах.

В мужской части турнира финал получился противоборством Рязани и Мурома. Рязанцы Никита Чикалкин и Андрей Волков в двух партиях выиграли у гостей из Владимирской области – 22:20, 21:19.

– Сыграли технично и грамотно, – подвел итог победе хозяев соревнований в решающем поединке тренер сборной области Сергей Кузнецов.

В итоге Никита Чикалкин / Андрей Волков (Рязань) – первые, Владимир Шаров / Максим Чижов (Муром) – вторые, Александр Донцов / Руслан Гуренков (Рязань) – третьи.

***

Стритбольные баталии прошли на автомобильной парковке ТЦ «Лента» в Борках 3 июня. Здесь состоялся первый тур открытого Кубка «Инвеста» по стритболу (баскетболу 3х3).

В рамках этого турнира стартовал региональный отборочный этап чемпионата России среди мужских команд. Победитель этого отбора, который пройдет в три тура, получит путевку на финал чемпионата России. Он пройдет в Москве 27 июля.

Рязанская область второй раз принимает у себя отборочные турниры чемпионата России по баскетболу 3х3. Дебют состоялся в рамках фестиваля «ЖЕЛЕЗКА Streetball Challenge 2016» в Клепиковском районе.

В первом туре отборочного турнира-2017 приняли участие десять мужских команд из Рязанской (Рязань, Скопин, Касимовский район) и Владимирской (объединенный Суздальско-Ковровский коллектив) областей.

По итогам групповой стадии в квартет сильнейших вышли команды «УПХГ» (Касимовский район) и три дружины из Рязани – «ГРПЗ», «Инвест» и «Крем-брюле». Победителями этапа стали касимовцы, которые в финале выиграли у команды «ГРПЗ».

Вместе с отбором на чемпионат России прошел и массовый турнир по стритболу в трех возрастных группах.

В младшей возрастной группе (13 лет и младше) первенствовали девушки «УПХГ» (Касимовский район) и юноши «RZN team» (СДЮСШОР «Единство», Рязань). В средней (14–15 лет) и старшей (16–17 лет) возрастных группах победителями стали коллективы юношей и девушек рязанской СДЮСШОР «Единство».

В числе тех, кто вручал победителям и призерам дипломы, медали и призы, был «талисман» БК «Рязань» Зубрик.

Второй тур открытого Кубка «Инвеста» запланирован на 25 июня.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Спортивный курьер

Рязанские кадеты завоевали четырнадцать медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ

Стартовал Чемпионат Рязани по футболу

Рязань – территория здорового образа жизни
Спортивный фестиваль «Я и ГТО» объединил трудящихся областного центра
Светлана Максимова
Смоленский отбор
Рязанские легкоатлеты на соревнованиях первенства ЦФО завоевали семь медалей
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
12 июня – День России
Общество
Полезные уроки
для сотрудников экстренных служб
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Рязанская продукция далеко пойдет
Предприятиям региона помогут наладить экспорт своих товаров
Людмила Иванова
Общество
В центр – за знаниями
Для рязанского бизнеса создана система телефонных консультаций
Общество
Одаренные, перспективные
В рамках фестиваля «Кремлевские вечера» состоялось чествование юных талантов региона
Анна Добролежа
Общество
Неделя глазами экспертов
Общество
Становление характера
Просыпаясь утром, спроси себя, что ты должен сегодня сделать полезного
Юрий Харин
Читатель - газета
Период охлаждения
Читатель - газета
Безналичный расчет
Теперь он возможен в общественном транспорте
Читатель - газета
Гордость русской медицины
Читатель - газета
Люди добрые
Актуально
Минздрав запретит курение в фильмах
В доработанном варианте антитабачной концепции министерство здравоохранения предлагает отказаться от поддержки отечественного кино с курящими героями
Без барьеров
Под контролем
Законодательство о квотировании рабочих мест должно соблюдаться
Ольга Драган
Без барьеров
Дело для жизни
Трудовая реабилитация важна для людей с инвалидностью
Ольга Драган
Собеседник
Помоги себе сам
Подходит ли такой принцип для современной российской школы?
Татьяна Банникова
Люди дела
Зачем капитализму физики?
Импортозамещение в прикладной науке не менее важно, чем в производственных процессах
Юрий Евстифеев
Общество
По станциям страны детства
Спорт
Рязань – территория здорового образа жизни
Спортивный фестиваль «Я и ГТО» объединил трудящихся областного центра
Светлана Максимова
Общество
От Сафо до Евтушенко
Прочитав о былом, невольно задумаешься о будущем
Татьяна Банникова
Общество
Бодры, веселы, талантливы
Сводный детский духовой оркестр Рязани отметили на фестивале «Спасская башня – детям»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Как мимолетное виденье
В день рождения А.С. Пушкина по городу вновь курсировал «Читающий троллейбус»
Наши новости
Здесь знают и чтут Паустовского
Старожиловцы присоединились к Всероссийской литературной акции «Классики в российской провинции»
Наши новости
Центральная пресса о Рязани и области
Наши новости
Молодые технологи показали мастерство
Рязанская студентка Мария Поликашина заняла первое место во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов аграрных вузов, разработав рецептуру термизированного творожного продукта «Летний»
Люди. Годы. Жизнь
Соратники-однополчане
Воины-рязанцы стали героями произведений А.И. Солженицына
Люди. Годы. Жизнь
«Тужурки флотские сменив на пиджаки…»
Областной комитет ветеранов ВМФ сохраняет традиции морского братства
Культурная среда
Высокое искусство из провинции
Шиловцы с успехом выступили в московском «Доме романса»
Культурная среда
Пушкинская Вселенная
С ней рязанцев познакомил заслуженный артист РФ Павел Любимцев
Анна Добролежа
Игры разума
Рязанское развитие. Дмитрий Панченко
Рассказываем о тех, кто вносит заметный вклад в прогресс шахмат в регионе
Игры разума
В регионе новый чемпион мира!
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
«Здравствуй, лето!»
Путевой лист
Встанем дружно в ряд
Сегодня в Рязани начинают действовать платные парковки еще на 20 участках центральных улиц города
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Пострадавшая поневоле
По вине пьяного водителя едва не погибла его малолетняя дочь
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
По карте
Безналичная форма оплаты проезда доступна на 12 коммерческих маршрутах Рязани
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Нарушаете!
За выходные дни сотрудники ГИБДД пресекли 34 административных правонарушения, допущенных иностранными гражданами на дорогах Рязанской области
Путевой лист
Переименовали
С 7 июня остановка «ЦДМ «Гермес» на ул. Новой носит название «Автошкола ДОСААФ»
Инициатива
Мир, в котором мы живем
В регионе стартовал экомарафон «Экологические тропы Рязани»
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
Вселенные
Фото Дмитрия Осинина и Татьяны Клемешевой
РВ ТВ
Созерцающее сердце
В рязанском Доме печати проходит фотовыставка митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Мир красоты»
Димитрий Соколов
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы