Под открытым небом

В Рязани, не дожидаясь летней погоды, провели первые соревнования сезона по пляжному волейболу и уличному баскетболу

Волейболисты-пляжники соревновались на песчаных площадках ТРЦ «Премьер» два дня: 3 июня в турнире, посвященном Международному дню защиты детей, состязались школьники, 4 июня им на смену пришли взрослые.

Опасения, что холодная ветреная погода отпугнет участников соревнований, не подтвердились. На площадках собралось 26 дуэтов школьников из Рязани, Сапожка, Ухолова, Касимова, которые соревновались в четырех группах: среди юношей и девушек 2000–2002, 2003-го и младше годов рождения.

– Не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда. Все на песок выходят в кроссовках – это в обязательном порядке, босиком и в носках играть категорически запрещено, можно соревноваться в куртках и шапках, – напутствовал школьников перед стартом главный судья соревнований Сергей Кузнецов.

Во всех четырех группах победили пары из Рязани. В старшей возрастной группе – Иван Гришаев / Валерий Кирилин, Юлия Устинкина / Диана Храповицкая, в младшей – Даниил Киселев / Егор Слепнев, Вероника Комарова / Марина Цикунова.

На следующий день на песчаные площадки вышли взрослые. В турнире приняли участие пять женских пар (все из Рязани) и девять мужских (семь из Рязани, две из Мурома). По разным причинам в состязаниях не смогли выступить сильнейшие рязанские дуэты – Юлия Головина / Ирина Кузовникова и Александр Абрамов / Дмитрий Исаев.

В отсутствие фаворитов в женской части состязаний три тандема пришли к финишу с одинаковым количеством очков. Для того чтобы расставить их по «полочкам», арбитрам пришлось считать соотношение выигранных и проигранных партий. В итоге победителем стали Диана Храповицкая и Мария Юхтенко, второе место занял дуэт Мария Ксенофонтова / Юлия Устинкина, третье – пара из ВК «Рязань» Наталья Черней / Алена Шеко.

Диана Храповицкая и Юлия Устинкина в школьном турнире играли вместе и уверенно победили. Во взрослом – девушки выступили с другими партнерами, но и здесь обе были в призах.

В мужской части турнира финал получился противоборством Рязани и Мурома. Рязанцы Никита Чикалкин и Андрей Волков в двух партиях выиграли у гостей из Владимирской области – 22:20, 21:19.

– Сыграли технично и грамотно, – подвел итог победе хозяев соревнований в решающем поединке тренер сборной области Сергей Кузнецов.

В итоге Никита Чикалкин / Андрей Волков (Рязань) – первые, Владимир Шаров / Максим Чижов (Муром) – вторые, Александр Донцов / Руслан Гуренков (Рязань) – третьи.

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Стритбольные баталии прошли на автомобильной парковке ТЦ «Лента» в Борках 3 июня. Здесь состоялся первый тур открытого Кубка «Инвеста» по стритболу (баскетболу 3х3).

В рамках этого турнира стартовал региональный отборочный этап чемпионата России среди мужских команд. Победитель этого отбора, который пройдет в три тура, получит путевку на финал чемпионата России. Он пройдет в Москве 27 июля.

Рязанская область второй раз принимает у себя отборочные турниры чемпионата России по баскетболу 3х3. Дебют состоялся в рамках фестиваля «ЖЕЛЕЗКА Streetball Challenge 2016» в Клепиковском районе.

В первом туре отборочного турнира-2017 приняли участие десять мужских команд из Рязанской (Рязань, Скопин, Касимовский район) и Владимирской (объединенный Суздальско-Ковровский коллектив) областей.

По итогам групповой стадии в квартет сильнейших вышли команды «УПХГ» (Касимовский район) и три дружины из Рязани – «ГРПЗ», «Инвест» и «Крем-брюле». Победителями этапа стали касимовцы, которые в финале выиграли у команды «ГРПЗ».

Вместе с отбором на чемпионат России прошел и массовый турнир по стритболу в трех возрастных группах.

В младшей возрастной группе (13 лет и младше) первенствовали девушки «УПХГ» (Касимовский район) и юноши «RZN team» (СДЮСШОР «Единство», Рязань). В средней (14–15 лет) и старшей (16–17 лет) возрастных группах победителями стали коллективы юношей и девушек рязанской СДЮСШОР «Единство».

В числе тех, кто вручал победителям и призерам дипломы, медали и призы, был «талисман» БК «Рязань» Зубрик.

Второй тур открытого Кубка «Инвеста» запланирован на 25 июня.

Александр Кащеев

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